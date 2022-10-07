Строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный» идет уверенными темпами. Работа продолжается даже в выходные дни.

В среднем на объекте трудятся более 50 рабочих, которые ежедневно приближают день завершения строительства. Вместе с этим на объекте проводятся работы по его подключению к необходимым коммуникациям – к воде, теплу, электричеству.

На этой неделе на объект был доставлен третий газовый котел, что позволяет обеспечить жилой дом теплом. При заказе и поставке газового оборудования мы столкнулись с рядом сложностей, которые сейчас успешно преодолены. Соответственно, в этом году готовимся к вводу объекта в эксплуатацию Руководитель Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Денис Локоть

Выполнен монтаж главного распределительного щита, к нему подключен кабель от трансформаторной подстанции. Рабочие приступили к установке индивидуального теплового пункта, смонтирован водомерный узел.

Строительство объекта планируется завершить в этом году — сообщает Стройблок ЛО.