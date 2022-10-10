Фура насмерть сбила пешехода-нарушителя у поселка Борисова Грива

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 9 октября на трассе «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у поселка Борисова Грива фургоном Ford Transit Van под управлением 54-летнего жителя Ленобласти сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.