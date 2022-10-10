На сцене клуба Aurora Concert Hall, 24 и 25 декабря, на одной сцене выступят десятки ярких и безумных артистов.

В настоящем моменте очень хочется создать возможность разделить друг с другом мгновения взаимного принятия и поддержки, возможность ощутить рядом дружеское плечо, и вместе вступить в грядущий 2023 год Генеральный продюсер фестиваля Евгений Щеблыкин

Среди участников будут такие артисты, как рок-группа из Екатеринбурга — «Курара», рок-н-рольщики из Питера — «Плавица», поп-рокеры — «Космонавтов нет», петербургские альтернативщики — «RAVANNA», поп-рейв исполнитель -«Lida» и рэпер «Мэйти» и многие другие — сообщает Нева Тудэй.