Мишустин: Правительство готовит меры поддержки мобилизованных бизнесменов

Премьер-министр сообщил, что мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов.
На встрече со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишутин объявил, что «правительство утвердило план первоочередных мер по работе российской экономики в условиях частичной мобилизации».
Глава правительства подчеркнул, что эти решения направлены на поддержку бизнеса. Он добавил, что «будет подготовлен проект федерального закона, который обеспечит гражданам возможность оставаться собственниками бизнеса и заниматься предпринимательской деятельностью как самостоятельно, так и через третьих лиц».
Мишустин пояснил, что президенты компаний и индивидуальные предприниматели, призванные на военную службу, должны в течение нескольких дней оформить доверенность на нового владельца