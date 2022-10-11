Мишустин: Правительство готовит меры поддержки мобилизованных бизнесменов

Премьер-министр сообщил, что мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов.

На встрече со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишутин объявил, что «правительство утвердило план первоочередных мер по работе российской экономики в условиях частичной мобилизации».

Глава правительства подчеркнул, что эти решения направлены на поддержку бизнеса. Он добавил, что «будет подготовлен проект федерального закона, который обеспечит гражданам возможность оставаться собственниками бизнеса и заниматься предпринимательской деятельностью как самостоятельно, так и через третьих лиц».

— В настоящее время закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, — Михаил Мишутин, премьер-министр.

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