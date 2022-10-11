Двое детей за один день пострадали в ДТП под Сясьстроем и у Пикалево

В понедельник, 10 октября, в Волховском и Бокситогорском районах Ленобласти в ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

Так, поздно вечером на 171-м километре трассы «Кола» 35-летний петербуржец на Nissan Almera наехал на лося. После удара иномарку отбросило в кювет. В результате ДТП пострадала шестилетняя пассажирка. Ее госпитализировали с травмами головы и ушибами, состояние врачи оценивают как среднее. Известно, что с начала года водителя штрафовали девять раз, причем восемь из них — за превышение скорости.

Вам будет интересно Появилось видео погони сотрудников ДПС за неадекватной женщиной на иномарке ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в среду, 5 октября, опубликовало кадры полицейской погони со стрельбой, которая произошла вечером 3... 05.10.2022 318

Второе ДТП произошло утром того же дня. На подъезде к Пикалево столкнулись две отечественные легковушки – водитель одной из них не уступил дорогу второй при повороте. В результате с тяжелыми травмами в реанимацию увезли 14-летнюю пассажирку «Лады». У нее диагностировали серьезный ушиб позвоночника.

По факту аварий проводятся проверки, обстоятельства произошедшего уточняются.