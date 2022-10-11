Аналитик рассказал, какая должна быть «заначка» у россиян на черный день

Эксперт навала оптимальную сумму для так называемой денежной подушки безопасности в России.
Как поделилась с агентством «Прайм» аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк, размер «заначки» должен равнять вашим средним расходам за 3-6 месяцев.
Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например наличные деньги, банковские накопительные счета или вклады, — заявила эксперт.
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10.10.2022 66