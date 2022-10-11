Предложение остается на прежнем уровне, но спрос существенно снизился.

Сейчас рынок трансформировался так, что именно арендаторы диктуют свои условия — сообщает Мойка78.

В Петербурге самих арендаторов стало меньше, и арендодатели снижают цены: лучше заработать какие-то деньги, чем не заработать ничего. Этим активно пользуются арендаторы Президент гильдии риэлторов Игорь Горский