Предложение остается на прежнем уровне, но спрос существенно снизился.
Сейчас рынок трансформировался так, что именно арендаторы диктуют свои условия — сообщает Мойка78.
В Петербурге самих арендаторов стало меньше, и арендодатели снижают цены: лучше заработать какие-то деньги, чем не заработать ничего. Этим активно пользуются арендаторыПрезидент гильдии риэлторов Игорь Горский
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