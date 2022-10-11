Крысы в поисках тепла уничтожают автомобили в Мурино

Жители Мурино в соцсетях жалуются на крыс, которые в поисках тепла залезают в припаркованные машины и уничтожают их изнутри.

Как рассказал один из местных водителей, он оставил свой автомобиль на ночь недалеко от мусорных контейнеров в ЖК «Гринландия-2». Заглянув утром под капот, мужчина обнаружил там изгрызенные запчасти.

На похожую проблему также жаловались жители центрального Мурино.