Крысы в поисках тепла уничтожают автомобили в Мурино

Жители Мурино в соцсетях жалуются на крыс, которые в поисках тепла залезают в припаркованные машины и уничтожают их изнутри.
Как рассказал один из местных водителей, он оставил свой автомобиль на ночь недалеко от мусорных контейнеров в ЖК «Гринландия-2». Заглянув утром под капот, мужчина обнаружил там изгрызенные запчасти.
На похожую проблему также жаловались жители центрального Мурино.
Вам будет интересно
Фото: алабай выпрыгнул с балкона на проходившую мимо женщину в Купчино. Пострадавшую спасло лишь то, что она – кинолог
В паблике «Новости Купчино» во «ВКонтакте» сообщают: 29 июня на женщину, гулявшую со своей собакой по Бухарестской улице в Купчино, напал алабай, спрыгнувший с балкона первого...
30.06.2022 3056