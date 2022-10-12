«Пусть желание загадывает»: два каршеринга столкнулись с «Мерседесом» в Петербурге

Водитель «Мерседеса» оказался зажат с двух сторон арендными автомобилями после ДТП в Петербурге.

Авария произошла в Северной столице на пересечении улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта. Судя по кадру, одни каршеринг влетел в бок «Мерседеса» от чего последний уже зацепил другой арендный авто, следовавший рядом. Фото с места происшествия публикует ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 12 октября.

Пользователи теперь шутят, что водителю «Мерседеса» можно загадывать желание.