«Пусть желание загадывает»: два каршеринга столкнулись с «Мерседесом» в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Водитель «Мерседеса» оказался зажат с двух сторон арендными автомобилями после ДТП в Петербурге. 

Авария произошла в Северной столице на пересечении улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта. Судя по кадру, одни каршеринг влетел в бок «Мерседеса» от чего последний уже зацепил другой арендный авто, следовавший рядом. Фото с места происшествия публикует ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 12 октября.

Пользователи теперь шутят, что водителю «Мерседеса» можно загадывать желание.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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