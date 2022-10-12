Карты платежной системы «Мир» будут принимать в Иране

Карты российской платежной системы будут обслуживаться иранскими банками к концу этого года.

Российские карты «Мир» будут интегрированы в платежную систему Ирана до конца 2022 года, пишет «Турдом».

Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трех месяцев результатом станет взаимное подключение систем «Шетаб» и «Мир», — заявил министр экономики и финансов Ирана.