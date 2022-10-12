Карты платежной системы «Мир» будут принимать в Иране

Карты российской платежной системы будут обслуживаться иранскими банками к концу этого года.
Российские карты «Мир» будут интегрированы в платежную систему Ирана до конца 2022 года, пишет «Турдом».
Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших двух-трех месяцев результатом станет взаимное подключение систем «Шетаб» и «Мир», — заявил министр экономики и финансов Ирана.
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11.10.2022 103