Акция «Тепло для солдат» объединила детей и взрослых из Ленобласти в помощи мобилизованным

Дети пишут добрые, теплые письма, взрослые – прикладывают к ним теплые носки.

В акции «Тепло для солдат» и «Бабушкино тепло» участвуют серебряные волонтёры из Всеволожска, Выборга, Гатчины, Киришей, Кировска и Подпорожья. Подарки передаются в районные ресурсные добровольческие центры, отвечающие за помощь мобилизованным и их семьям МыВместе.

Так теплые письма и вещи в Луге собрали учащиеся 3 класса Заклинской средней школы, клуб «Сударушка» университета третьего возраста из Гатчины передал в штаб акции МыВместе в Гатчине первую партию шерстяных носков для военнослужащих. Свои добрые письма к подаркам приложили ученики 3-х и 4-х классов гатчинской школы №4. Б

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Напомним, что все, кому необходима поддержка в связи с частичной мобилизацией, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.