Вор вынес из магазина во Всеволожске продукты на 5200 рублей. Но далеко не ушел

По информации ivbg.ru, 12 октября около 02:00 возле гипермаркета на Колтушском шоссе во Всеволожске был задержан продуктовый вор.

Мужчина зашел в магазин, положил в корзину кофе, алкоголь, кондитерские изделия, средства гигиены, консервы и другие продукты на общую сумму 5200 рублей. Платить за товар он не собирался, но уйти незамеченным не смог.

Сотрудники торгового павильона нажали на кнопку тревожной сигнализации. На место прибыли сотрудники Росгвардии, задержали вора и доставили его в полицию.