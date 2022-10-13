Ленобласть продолжает отправку гуманитарных грузов мобилизованным ленинградцам

Из Тосно 13 октября в части отправляется большая партия теплой одежды, обуви, инвентаря и отопительных приборов.

Партия собрана администрациями районов Ленинградской области в соответствии с потребностями подразделений. Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин подчеркнул, что жители региона, которые отправились защищать Родину, должны постоянно чувствовать областную поддержку.