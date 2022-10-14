Пятница в Петербурге будет дождливой и прохладной

Синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует очередной циклонический вихрь.
Как рассказал в своём Telegram-канале «Погода от шефа» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в пятницу, 14 октября, на территории Петербурга ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут кратковременные дожди.
Воздух прогреется до 11-13 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет немного выше нормы.
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