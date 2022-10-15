Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший роль Хагрида в «Гарри Поттере»

Британский актер Робби Колтрейн, известный по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере, умер 14 октября. Ему было 72 года.

Колтрейн участвовал во всех восьми фильмах о Гарри Поттере, которые выходили с 2001 по 2011 год. Всего же за свою карьеру актер появился в более, чем 100 фильмах. Он удостоился нескольких наград, в частности три года подряд получал премию BAFTA в номинации «Лучший актер» за участие в сериале «Метод Крекера».