В Ленобласти за год высадили почти 7000 гектаров леса

Ленобласть продолжает активно заниматься лесовосстановлением. При этом годовой план уже выполнен.
Показатель отношения площади вырубленных и погибших насаждений к площади лесовосстановления составил 82% (100,5% к плану). Работы по воспроизводству лесов при этом продолжаются.
Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,7 тыс. га (103% к плану), уход за молодыми саженцами прошлых лет проверен на площади 15,1 тыс. га (125%), под посадки леса следующего года подготовлено 6 тыс. га почв.
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15.10.2022 71