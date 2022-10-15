В Ленобласти за год высадили почти 7000 гектаров леса

Ленобласть продолжает активно заниматься лесовосстановлением. При этом годовой план уже выполнен.

Показатель отношения площади вырубленных и погибших насаждений к площади лесовосстановления составил 82% (100,5% к плану). Работы по воспроизводству лесов при этом продолжаются.

Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,7 тыс. га (103% к плану), уход за молодыми саженцами прошлых лет проверен на площади 15,1 тыс. га (125%), под посадки леса следующего года подготовлено 6 тыс. га почв.