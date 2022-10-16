Фото: петербуржец вдребезги разбил дверь алкомаркета прямо под камерой видеонаблюдения

Как сообщают «Невские Новости», 15 октября мужчина устроил дебош в одном из алкомаркетов Санкт-Петербурга.

Его пытались остановить, закрыв перед ним дверь, но он разбил стекло и прошел сквозь образовавшийся проем. Дебошира задержали – им оказался 27-летний мужчина.

Задержанному может грозить наказание по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Фото: nevnov.ru