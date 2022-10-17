Водитель иномарки намеренно сбил человека на моноколесе в Петербурге и скрылся — видео

Момент столкновения попал на видео.
В районе станции метро Кировский завод в Петербурге легковушка задела человека, двигавшегося по дороге на моноколесе. Судя по кадрам, сделано это было намеренно — моноколесист двигался на середине полосы движения, не давая проехать транспорту.
Сбив человека, водитель авто скрылся с места аварии, но недалеко — его нагнал экипаж Росгвардии. Состояние пострадавшего неизвестно.
Видео распространяется по соцсетям.
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14.10.2022 106