Водитель иномарки намеренно сбил человека на моноколесе в Петербурге и скрылся — видео

Момент столкновения попал на видео.

В районе станции метро Кировский завод в Петербурге легковушка задела человека, двигавшегося по дороге на моноколесе. Судя по кадрам, сделано это было намеренно — моноколесист двигался на середине полосы движения, не давая проехать транспорту.

Сбив человека, водитель авто скрылся с места аварии, но недалеко — его нагнал экипаж Росгвардии. Состояние пострадавшего неизвестно.

Видео распространяется по соцсетям.