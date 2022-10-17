В Московской области завершили частичную мобилизацию

Частичная мобилизация завершена в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев
«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — написал Воробьев в своем tg-канале.
Ранее стало известно, что частичная мобилизация завершилась в Москве.
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14.10.2022 277