В Московской области завершили частичную мобилизацию

Автор: Гузель Галимова
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Частичная мобилизация завершена в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев

«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», — написал Воробьев в своем tg-канале.

Ранее стало известно, что частичная мобилизация завершилась в Москве.

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