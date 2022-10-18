Власти могут компенсировать затраты мобилизованных на снаряжение

Инициатива уже направлена в Минфин от зампреда комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислава Наумова.
По мнению депутата, потраченные деньги можно вернуть за счёт социального вычета.
В беседе с «Известиями» парламентарий подчеркнул, что расходы некоторых мобилизованных достаточно велики — к примеру, один бронежилет обойдётся более чем в 180 тысяч рублей.
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