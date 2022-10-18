В целом, положение сейчас напряженное.

Как сообщают РИА, противник не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ, прежде всего, это касается купянского, краснолиманского и николаево-криворожского направлений.

Так же, украинский режим стремится прорвать нашу оборону, подтягивает на передовую все резервы, в основном — силы территориальной обороны, не прошедшие курс подготовки. Фактически Киев обрекает их на уничтожение

Ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными

Генерал отметил, что РФ не стремится к высоким темпам продвижения, бережет каждого солдата и методично «перемалывает» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения