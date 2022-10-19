В Выборге высадят 16 саженцев лип

В планах администрации Выборга провести озеленение вдоль Соборной площади и на Аллее Звезд на улице Крепостной для комфорта местных жителей.

Эти 16 деревьев высотой до четырех метров заказали в питомнике еще летом. На момент создания публикации их подготовили к отправке в Выборг. Специалисты работают с грунтом для их посадки.