Депутаты обсудили новые профессии для инвалидов СВО в Ленобласти

Помощь в профессиональной переподготовке получившим увечья героям специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины обсудили депутаты.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, разговор об этом состоялся на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи ЗакС в рамках обсуждения проекта изменений в статью 21 областного закона «Об образовании». Его инициаторы Татьяна Тюрина и Дмитрий Рытов объяснили свое предложение.

Данный законопроект разработан с целью создания в Ленинградской области условий для оказания помощи военнослужащим и работникам правоохранительных органов, которые стали инвалидами в ходе выполнения специальной военной операции, – взяла слово Татьяна Тюрина. – Раненные в ходе СВО ребята нуждаются не только в социальной защите, но и в профессиональной реабилитации. Одним из таких направлений может выступать поддержка в получении ими нового образования по программам профессиональной подготовки и переподготовки для освоения новой профессии, которая будет соответствовать их состоянию здоровья.

Отметим, что сегодня в Ленинградской области специальные условия для профессионального обучения и переподготовки инвалидов из числа участников СВО, а также соответствующие образовательные программы создаются на площадке Мультицентра социальной и трудовой интеграции, чья деятельность направлена также и на социальную и трудовую интеграцию инвалидов в общество.

– Мультицентр, отвечая потребностям сегодняшнего дня, выразил желание помочь героям СВО и уже разрабатывает программы по профессиональной реабилитации. Нам необходимо сделать так, чтобы это происходило в правовом русле, – добавила депутат.

– Ленинградская область – один из немногих регионов России, где существует подобная передовая организация, грех не воспользоваться этой возможностью, – заметил, в свою очередь, Дмитрий Рытов. – Запрос есть, в Ленинградскую область уже вернулись раненые ребята, и данный законопроект позволит приступить к работе по их интеграции в социум.

Председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла Астратова добавила, что в Ленинградской области свободны две тысячи квотированных рабочих мест для инвалидов. Кроме того, в областном Мультицентре существуют краткосрочные программы переподготовки, а также у учащихся есть возможность проживания в нем.

Замечания депутатов Олега Петрова и Александра Перминова касались того, что нельзя забывать и об остальных ветеранах боевых действий. В ходе обсуждения было предложено сделать мониторинг проживающих в регионе инвалидов — участников других военных конфликтов и, если такая необходимость появится, принять подобный законопроект, который будет касаться и этой категории граждан.

В итоге комиссией под представительством Марины Левченко было принято решение рекомендовать Законодательному собранию Ленинградской области на ближайшем заседании принять этот важный законопроект сразу в трех чтениях.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.