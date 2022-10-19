«Ведомости»: Volvo может продать российский бизнес

Шведская компания Volvo Group, которая с конца февраля нынешнего года прекратила производство грузовиков в России, рассматривает возможность полной или частичной продажи бизнеса в нашей стране. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Собеседник издания отметил, что Volvo Group рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса. Подчеркивается, что российские активы шведского автоконцерна включают в себя заводы сварки и окраски кабин, а также сборку грузовых авто на 15 тыс. единиц техники в год в Калуге и четыре сервисных центра по их обслуживанию в разных городах России.

На данный момент официальной информации о предполагаемой продаже активов Volvo Group в России нет.