В России расширено действие материнского капитала

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь выплату можно направлять на оплату услуг частных преподавателей, негосударственного детского сада или школы.

Как пишет Минтруд в своем Телеграм, теперь родители могут оплачивать материнским капиталом услуги частных преподавателей, негосударственный детский сад или школу. Однако у ИП, который оказывает услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Для оплаты образовательных услуг родителям необходимо предоставить два документа: заявление и заключенный с предпринимателем договор с расчетом стоимости. Это можно сделать в Пенсионном фонде, в МФЦ или через портал госуслуг.

Отметим, ранее выплату можно было использовать только, если услуги предоставлялись частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

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17.10.2022 157
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