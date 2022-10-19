В Совфеде призвали разобраться с ростом цен на бронежилеты в 20 раз

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что с января бронежилеты в России подорожали в 20 раз, теперь их стоимость составляет 135 тысяч рублей.

Людмила Нарусова проинформировала, что в ряде случаев мобилизованные вынуждены за свой счет покупать бронежилеты. В январе они стоили около 7 тысяч рублей, в октябре их цена составляет 135 тысяч рублей, пишет РБК.

Парламентарий заявила, что ФАС следует разобраться, по какой причине предприятия, производящие бронежилеты не продают их армии, а пускают в свободную продажу. Она обратилась к думскому комитету по обороне.