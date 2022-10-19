Власти Ленобласти усилят меры безопасности из-за введения базового уровня готовности

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проводит заседание оперативного штаба, который был создан по поручению президента РФ Владимира Путина.
Отмечается, что в районные администрации направлены инструктивные письма об усилении охраны общественного порядка и объектов инженерной инфраструктуры. Эти меры связаны с приграничным статусом Ленобласти.
Отдельно в пресс-службе правительства Ленобласти пояснили, что никакие решения, ограничивающие обычный ритм жизнь в регионе, сейчас приниматься не будут.
В Петербурге также вводится базовый уровень готовности.
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19.10.2022 147