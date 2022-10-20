Россию могут допустить до Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе

Так считает заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Как поделилась заслуженная наставница по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Россия может быть допущена на Олимпиаду в 2028 году, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

По моему мнению, мы поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году», — поделилась Тарасова с РИА Новости Спорт.