Россию могут допустить до Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе

Автор: Анастасия Щербакова
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Так считает заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Как поделилась заслуженная наставница по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Россия может быть допущена на Олимпиаду в 2028 году, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

По моему мнению, мы поедем на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году», — поделилась Тарасова с РИА Новости Спорт.
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