Нетрезвый мужчина с автоматом задержан возле школы в Петербурге

По информации ivbg.ru, на проспекте Науки в Санкт-Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с оружием недалеко от школы № 88.

Задержанный имел при себе охолощенный автомата и разгуливал за территорией здания. На территорию школы он не попал.

По словам директора, школьная охрана его заметила и вызвала Росгвардию. Прибывшие на место росгвардейцы его задержали. О намерениях мужчины никому ничего не известно.