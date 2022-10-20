Нетрезвый мужчина с автоматом задержан возле школы в Петербурге

По информации ivbg.ru, на проспекте Науки в Санкт-Петербурге полиция задержала нетрезвого мужчину с оружием недалеко от школы № 88.
Задержанный имел при себе охолощенный автомата и разгуливал за территорией здания. На территорию школы он не попал.
По словам директора, школьная охрана его заметила и вызвала Росгвардию. Прибывшие на место росгвардейцы его задержали. О намерениях мужчины никому ничего не известно.
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17.10.2022 876