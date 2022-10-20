Малогабаритные квартиры обеспечат граждан жильем, но не решат жилищных проблем

Аналитики считают, что предложение такого жилья вскоре превысит спрос на него.

К 2030 году обеспеченность жильем россиян может подняться на 10,7% и стать равной 1,24 на одно домохозяйство по сравнению с 2021 годом, когда она составляла 1,12, сообщает «Коммерсант».

Однако эти цифры не говорят о фактическом улучшении ситуации. Из-за активного строительства квартир малой площади средний метраж опустился за 10 лет на 16,6% — до 52,3 кв. м.

Например, в Москве средняя площадь составляет 46 кв. м, что на 9,5% меньше показателей прошлого года и на 25% меньше цифр трехлетней давности.

По факту рост строительства такого жилья скорее подтверждает низкую платежеспособность россиян. Например, за 2021 год реальный спрос на жилье равнялся только 13% от потребности граждан.

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По данным аналитиков, сейчас около 30% семей из четырех и более человек живут в одной или двух комнатах. Семьи же из трех человек предпочитают ютиться в подобных условиях в половине случаев.

Более того избыток малогабаритного жилья уже фиксируется на окраинах городов, что свидетельствует о скором превышении предложения над спросом, что также повлияет на цены.