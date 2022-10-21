В Петербурге задержали банду мошенников, оставивших обеспеченного пенсионера ни с чем

Шестерым злоумышленникам удалось завладеть иномаркой, квартирой и денежными средствами пожилого мужчины.

Петербургская полиция сообщает о задержании группы мошенников, которые по поддельным документам сумели завладеть имуществом пожилого петербуржца. Пенсионер остался без автомобиля «Suzuki SX4» и квартиры. Также мошенники списали с его счета более полумиллиона рублей.

Если бы не оперативное вмешательство полиции, злоумышленники могли похитить и почти восемь миллионов рублей со вкладов пострадавшего. Сейчас преступная группа задержана.