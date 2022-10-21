Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 21 октября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР и Торское ДНР. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены. Уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Кроме того, предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

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В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления в районах населенных пунктов Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

Кроме того, поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки Херсонской области, Краматорск, Артемовск ДНР, городов Николаев и Запорожье.

В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и города Запорожье уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены: шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новоандреевка ДНР, Скадовск, Высокое Херсонской области и Каховской ГЭС.

Кроме того, сбиты в воздухе 33 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационных ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Отрадокаменка, Корсунка, Антоновка и Новая Каховка Херсонской области, а также Кременная ЛНР.