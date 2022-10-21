Покупатель таблеток от тревожности получил срок в Петербурге  

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, купившего 50 таблеток от тревожности у чешского продавца. Он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 1 год.
Молодой человек решил заказать себе запрещенный препарат через интернет. Найдя продавца в Чехии, он сообщил ему свои контактные сведения для получения заказа с помощью международного почтового отправления. Покупку оплатил криптовалютой.
Посылка прибыла в «Пулково», где в ходе таможенного досмотра нашли запрещенные таблетки. В суде молодой человек признал вину, но отказался от дачи показаний.
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19.08.2022 1661