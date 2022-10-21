Жители и организации Ленобласти продолжают активно поддерживать мобилизованных земляков.
В этот раз пограничники из Светогорска в Выборгском районе собрали и передали мобилизованным 82 индивидуальных рационов питания.
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Ранее в Ленобласть из Карелии прибыли две машины с медикаментами для мобилизованных.