Пограничники из Светогорска передали мобилизованным сухпайки

Автор: Гузель Галимова
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Жители и организации Ленобласти продолжают активно поддерживать мобилизованных земляков.

В этот раз пограничники из Светогорска в Выборгском районе собрали и передали мобилизованным 82 индивидуальных рационов питания.

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