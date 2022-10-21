Более 100 млн рублей потратит Смольный на проведение Рождественской ярмарки

Власти Петербурга готовы потратить на организацию Рождественской ярмарки 103 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.
Закупки велись с 20 сентября по 19 октября.
Так, на освещение улиц и гирлянды потратят 32,2 млн рублей. На новогодние изделия уйдет 17,5 млн рублей. Их можно будет увидеть на Манежной, Садовой, Конюшенной, Дворцовой и Кленовой улицах. На культурно-развлекательную программу израсходуют 6,3 млн рублей. Также установят двухэтажную карусель за 3,3 млн.
На мероприятии будет работать частная охрана, на нее потратят 12,9 млн рублей.
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