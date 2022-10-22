Автоэксперт Константинов: водителям не стоит покупать подержанную зимнюю резину

Директор подразделения АГ «Авилон» Павел Константинов дал несколько советов, когда следует «переобуваться» на зимнюю резину. Его слова приводит агентство «Прайм».

Нередко автомобилисты меняют резину на пороге первых заморозков, либо когда средняя температура воздуха находится на уровне ниже пяти градусов. Это универсальные рекомендации. Отдельных категорий автомобилей, которым необходимо соблюдать особые требования к замене шин, нет, рассказал Константинов.

Эксперт отметил, что рекомендуется отказаться от покупки поддержанных шин. Он объяснил, что колеса – единственная деталь, соединяющая авто с дорогой, поэтому не следует на ней экономить.