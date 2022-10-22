Юрист Родионова предупредила уехавших за границу россиян об изменении налогового статуса

Юрист Елена Родионова заявила, что граждане России, уехавшие за границу, могут потерять право на получение налогового вычета.

Эксперт напомнила, что россияне, которые не находились в стране не менее 183 дней за 12 месяцев, лишаются права быть налоговыми резидентами. Притом, как она отметила, не имеет значения, к одному ли календарному году эти месяца относятся.

– Таким образом, граждане России, которые покинули страну в феврале-марте 2022 года и не вернулись назад, уже перестали быть налоговыми резидентами, и до конца текущего года их налоговый статус не изменится, – пояснила Родионова.

При этом она уточнила, что те, кто покинул стану после 21 сентября и не планирует возвращаться, не будут резидентами со следующего года.

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Юрист добавила, что утрата статуса налогового резидента влечет за собой потерю права на получение любого налогового вычета по НДФЛ (стандартные, имущественные, инвестиционные, при продаже жилья). Вместе с тем нерезиденты платят НДФЛ в 30% от своих доходов. Чтобы выйти на ставку 13-15%, нужно вернуться в Россию и находиться здесь не менее 183 дней для подтверждения статуса резидента, пишет РИА «Недвижимость».