СМИ: в Иркутске упал самолет на жилой дом — видео

По информации иркутских СМИ, крушение потерпел самолет Су-30.
Как передает Mash 23 октября, днем, военный самолет упал на двухэтажный дом в районе Ново-Ленино в Иркутске. Указывается, что мог быть Су-30, который вылетел с авиазавода.
Информации о пострадавших в ЧП пока нет.
Глава региона уже подтвердил крушение.
По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь, — пишет Игорь Кобзев в своем Телеграм.