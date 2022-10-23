СМИ: в Иркутске упал самолет на жилой дом — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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По информации иркутских СМИ, крушение потерпел самолет Су-30.

Как передает Mash 23 октября, днем, военный самолет упал на двухэтажный дом в районе Ново-Ленино в Иркутске. Указывается, что мог быть Су-30, который вылетел с авиазавода.

Информации о пострадавших в ЧП пока нет.

 

 

 

 

 

 

Глава региона уже подтвердил крушение.

По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь, — пишет Игорь Кобзев в своем Телеграм.
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