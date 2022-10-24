Мужчина развращал старшеклассников в детском лагере Кингисеппского района

По информации ivbg.ru, по подозрению в развратных действиях, совершенных в отношении двух и более лиц, задержан 25-летний уроженец Алтайского края. Пострадавшие – двое учеников 11 класса.

Следствие полагает, что старшеклассники столкнулись с нездоровым вниманием мужчины на территории детского оздоровительного лагеря в деревне Венекюля Кингисеппского района еще в декабре 2020 года.

Уголовное дело завели в октябре 2022 года.