Мужчина развращал старшеклассников в детском лагере Кингисеппского района

По информации ivbg.ru, по подозрению в развратных действиях, совершенных в отношении двух и более лиц, задержан 25-летний уроженец Алтайского края. Пострадавшие – двое учеников 11 класса.
Следствие полагает, что старшеклассники столкнулись с нездоровым вниманием мужчины на территории детского оздоровительного лагеря в деревне Венекюля Кингисеппского района еще в декабре 2020 года.
Уголовное дело завели в октябре 2022 года.
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17.09.2022 1955