Петербургских лихачей будут ловить до конца недели в определенных местах

Автор: Александр Селиванов
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Комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках.

Как сообщили в Комитете по информатизации и связи в соцсети «ВКонтакте», в Петербурге с 24 по 31 октября во всех районах города будут ловить любителей быстрой езды.

Адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД есть и на сайте Городского мониторингового центра.

Отмечается, что постановления по делам о правонарушениях будут выносить инспекторы ЦАФАП.

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