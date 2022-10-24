Петербургских лихачей будут ловить до конца недели в определенных местах

Комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках.

Как сообщили в Комитете по информатизации и связи в соцсети «ВКонтакте», в Петербурге с 24 по 31 октября во всех районах города будут ловить любителей быстрой езды.

Адреса работы комплексов фиксации нарушений ПДД есть и на сайте Городского мониторингового центра.

Отмечается, что постановления по делам о правонарушениях будут выносить инспекторы ЦАФАП.