В России банкам запретили приобретать зарубежный софт

Правительство закроет лазейку для закупки иностранного программного обеспечения и обяжет госорганы и банки использовать отечественные программы.

Госорганам, операторам связи, банкам, которые связаны с выполнением функции субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), запретят закупать иностранное программное обеспечение. Даже при условии, что не существует российских аналогов. Об этом пишут «Ведомости».

В рекомендациях сказано, что доля отечественного программного обеспечения на значимых объектах КИИ должна увеличиться на 10%. Такое увеличение ожидается к концу года по сравнению с показателями августа.

Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что правительством будут установлены финальные сроки перехода по ключевым позициям на отечественное программное обеспечение. В настоящее время на иностранный софт тратится около 200 млрд. рублей, тогда как примерно у 80% есть российские аналоги.