В Кингисеппе водитель без прав врезался в дерево, погибла 14-летняя пассажирка

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 24 октября у Дома культуры на проспекте Карла Марка в Кингисеппе Ленобласти.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти
По предварительным данным, 18-летний житель Кингисеппа на «ВАЗ-2110» наехал на поребрик, машина подскочила и врезалась в дерево. В результате пострадала 14-летняя пассажирка, ее госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась. Известно, что она училась в восьмом классе одной из местных школ.
Прав у 18-летнего водителя не было. Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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