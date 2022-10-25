Патриарх Кирилл заявил, что мир стоит перед лицом ядерной катастрофы

Мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В ходе своего выступления на пленуме XXIV Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) он с сожалением констатировал, что в XXI веке человечество не находит особой готовности к следованию по пути жизни, который предложил Создатель.
— Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы эти слова звучат с особой напряженностью, — поделился своей точкой зрения патриарх Кирилл.
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01.08.2022 295