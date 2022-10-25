В Сети появились первые снимки солнечного затмения в Петербурге и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Во вторник, 25 октября, россияне наблюдают частичное солнечное затмение

В сети уже появились первые снимки, сделанные в Петербурге и Ленобласти.

В Сети появились первые снимки солнечного затмения в Петербурге и Ленобласти солнечное затмение, Петербург, Ленобласть
В Сети появились первые снимки солнечного затмения в Петербурге и Ленобласти солнечное затмение, Петербург, Ленобласть
В Сети появились первые снимки солнечного затмения в Петербурге и Ленобласти солнечное затмение, Петербург, Ленобласть
В Сети появились первые снимки солнечного затмения в Петербурге и Ленобласти солнечное затмение, Петербург, Ленобласть
В Сети появились первые снимки солнечного затмения в Петербурге и Ленобласти солнечное затмение, Петербург, Ленобласть
Фото: t.me/aurora_ru

В Ленобласти и Петербурге продолжительность затмения составит 2 часа и 22 минуты. Луна закроет Солнце на 59%. Закончится все в 14:37.

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