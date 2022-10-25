В Сети появились первые снимки солнечного затмения в Петербурге и Ленобласти

Во вторник, 25 октября, россияне наблюдают частичное солнечное затмение.
В сети уже появились первые снимки, сделанные в Петербурге и Ленобласти.
Фото: t.me/aurora_ru
В Ленобласти и Петербурге продолжительность затмения составит 2 часа и 22 минуты. Луна закроет Солнце на 59%. Закончится все в 14:37.
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