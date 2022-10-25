Дрозденко: Не должно быть «ничьих» территорий при уборке снега в Ленобласти

Во избежание сложностей зимой, муниципальные власти разработают схемы уборки снега, определять места его складирования и ответственных за эту работу в Ленобласти по поручению главы региона.

«Первое поручение комитету по ЖКХ — проверить, как закреплены территории для зимней уборки зимой во всех муниципальных образованиях, особенно в границах населенных пунктов. Не должно быть «ничьих» территорий. Необходимо четко распределить ответственность за очистку и вывоз снега, обслуживание пешеходных, дворовых зон и дорог», — сказал Александр Дрозденко.

На данный момент определено и готово всего 64 площадки для складирования снега. По поручению главы Ленобласти Эконадзор проследит, чтобы грязный снег не складывали у водоемов, на детских площадках и газонах, чтобы он не мешал проезду.

Напомним, что федеральные трассы от снега убирает Росавтодор, региональные — «Ленавтодор», муниципальные дороги, тротуары, общественные территории, площади, тротуары — подрядные организации по муниципальным контрактам, придомовые территории — УК, ТСЖ, ЖСК. За коммерческие территории отвечают их собственники либо арендаторы.

Комитет ЖКХ Ленобласти напомнил, что рабочая смена дворников в снегопады должна начинаться минимум с 5 часов утра, чтобы к моменту выхода людей на работу основные пешеходные пути были уже расчищены.

Обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.