Участник «Дома-2» из Тосно задержан после стрельбы в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 октября после драки со стрельбой недалеко от площади Восстания в Санкт-Петербурге задержал троих. Двое из них оказались свидетелями, третий – предполагаемый 30-летний стрелок, бывший участник телепроекта «Дом-2» Руслан П. из Тосненского района.

Следствие установило, что двое мужчин агрессивно пытались познакомиться с девушками, но за них заступились знакомые. Завязалась драка. Один из агрессоров достал травматическое оружие, которым угрожал оппонентам.

Предположительно, этим человеком был Руслан П.

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