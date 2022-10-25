«Известия»: в России продлят тарифные льготы на ввоз говядины на 2023 год

Предполагалось, что мера будет действовать до конца текущего года.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили изданию «Известия» о том, что во время заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в Министерстве экономического развития было принято решение пролонгировать еще на один год тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину.

— Некоторые виды свинины сейчас в дефиците, что привело к значительному росту цен. Например, грудинка и шпик, которые сейчас наиболее популярны у производителей, подорожали на 40%. Для снижения цен необходимо пополнить товарные запасы свинины через введение квот, — Юлия Панферова, председатель правления Национального союза мясопереработчиков.