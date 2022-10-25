Жить в Ленобласти хотели бы около 90% жителей Петербурга

Суммарный объем перспективной застройки во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленинградской области, самых востребованных на рынке первичного жилья Петербургской агломерации, составит более чем 12 млн кв. м жилья. Об этом говорится в исследовании ГК «А101».

«Всеволожский и Ломоносовский остаются наиболее перспективными районами для реализации жилых проектов. Помимо ценовой разницы, спрос на жилье в этих локациях обусловлен близостью к Петербургу, транспортной доступностью и благоприятной экологической обстановкой», – рассказала директор по продажам ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова

В последние годы в Ленинградской области реализовано порядка 300 проектов, 89 из которых пока находятся на этапе строительства. Большинство жилых комплексов, введенных в эксплуатацию за 2014-2022 годы, представляют собой точечные проекты площадью до 60 тыс. кв. м. На комплексное освоение территорий (КОТ) приходится не более 41% проектов, построенных в регионе. При этом 87% этих проектов расположены во Всеволожском районе, а именно в Янино, Кудрово, Мурино, Новосаратовке и Буграх.

По словам Марии Орловой, объем продаж жилья в Ленобласти за 9 месяцев 2022 составил 559 тыс. кв. м жилья, +11% к 9 месяцам 2021 года. Произошло это в основном за счет повышения спроса во Всеволожском и Ломоносовском районах (+4,2% и +12% к 9 месяцам 2021 года соответственно).

«Согласно исследованиям, жить за городом хотели бы около 90% жителей Петербурга, поэтому спрос и цены будут расти на все виды недвижимости и во всех направлениях Ленобласти», – уверена Мария Орлова