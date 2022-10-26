В Металлострое горел склад на площади 12 тысяч «квадратов»

В Колпинском районе Петербург произошел крупный пожар в здании склада – горели строительные материалы на площади 12 тысяч «квадратов».

Пожар начался 25 октября около 21.00 на Северном проезде в Металлострое. Известно, что загорелся склад 100х240 метров и высотой 12 метров. В 21:34 ранг пожара был повышен до третьего. 26 октября в 00:39 пожар был локализован.

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Отмечается, что крыша горящего склада обрушилась на площади 9 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших в ходе пожара нет, добавил замглавы МЧС по Петербургу.

На месте ЧП работают 160 человек, задействовав 45 единиц техники, пожарный поезд.