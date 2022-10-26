Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев СВО

Правительство России поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий для добровольцев, которые участвуют в специальной операции в Украине. Законопроект получил положительное заключение.

Владимир Путин 4 августа подписал закон о статусе ветеранов для несущих пограничную службу бойцов ФСБ. В июле ветеранами боевых действий признаны гражданские участники спецоперации – врачи, ремонтники и другие специалисты.

Ветеранам боевых действий полагаются коммунальные, налоговые и медицинские льготы. Например, они не платят налог на квартиру, дом, гараж, обслуживаются без очереди в медицинских учреждениях. Им положены бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства.

Также ветеранам боевых действий назначают ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 руб. А пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.